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В Пензенском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины

09:08 | 04.07.2024 | Происшествия

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Пенза, 4 июля 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 47-летнего жителя Пензенского района, тело которого было обнаружено в пруду в селе Богословка.

В Пензенском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 3 июля 2024 года в пруду недалеко от улицы Бельденкова в селе Богословка обнаружено тело 47-летнего местного жителя. В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сказала собеседница агентства.

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