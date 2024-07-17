В Кузнецком районе столкнулись «Hyundai Creta» и «Lada Granta», пострадали четыре человека Происшествия

Пенза, 17 июля 2024. PenzaNews. Два автомобиля — «Hyundai Creta» и «Lada Granta» — столкнулись в Кузнецком районе Пензенской области, пострадали четыре человека.

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Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 760 км федеральной трассы М5 «Урал» 16 июля, за рулем иномарки находился мужчина 1954 года рождения, отечественной легковушкой управлял мужчина 1994 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Hyundai Creta», а также водитель и пассажир автомобиля «Lada Granta» – женщина 1997 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Пассажир автомобиля «Hyundai Creta» – женщина 1966 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.