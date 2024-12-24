В Мокшанском районе столкнулись два автомобиля, пострадали три человека Происшествия

Пенза, 24 декабря 2024. PenzaNews. Два автомобиля — «ВАЗ-2121» и «ВАЗ-21104» — столкнулись в Мокшанском районе Пензенской области, пострадали три человека.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 374 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» 23 декабря, «Нивой» управлял мужчина 1949 года рождения, за рулем «десятки» находился молодой человек 1994 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2121» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Водитель автомобиля «ВАЗ-21104» и пассажир данного транспортного средства – женщина 1972 года рождения получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.