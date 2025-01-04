В Пензенской области за сутки произошло три пожара Происшествия

Пенза, 4 января 2025. PenzaNews. Три пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону в субботу, 4 января.

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«В рабочем поселке Сосновоборск на улице Ленина произошло возгорание внутри квартиры на площади 21 кв. метр в деревянном двухквартирном доме. [...] В селе Кривошеевка Нижнеломовского района на улице Гагарина выгорели кухня и терраса в срубовом доме, сгорели автомобиль «УАЗ» и деревянные надворные постройки. Общая площадь пожара составила 275 кв. метров. [...] В городе Городище на улице Фрунзе выгорела кровля на площади 4 кв. метра в деревянном доме», — сказано в тексте.

Из него следует, что, по предварительным данным, в первых двух случаях причиной пожаров стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования, в третьем — недостаток изготовления электрического оборудования.