В Пензе столкнулись две легковушки, один из водителей госпитализирован Происшествия

Пенза, 9 января 2025. PenzaNews. Два автомобиля — «Lada Vesta» и «Daewoo Nexia» — столкнулись в Ленинском районе Пензы, один из водителей госпитализирован.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №76 на улице Пушкина вечером 8 января, за рулем отечественной легковушки находился мужчина 1991 года рождения, иномаркой управлял молодой человек 2004 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Vesta» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Водитель автомобиля «Daewoo Nexia» после оказания медицинской помощи отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.