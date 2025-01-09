Следователи организовали проверку по информации в СМИ о частичном обрушении балконов многоквартирного дома в Пензе Происшествия

Пенза, 9 января 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована после размещения в СМИ информации о частичном обрушении балконов многоквартирного жилого дома на проспекте Строителей в Пензе.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По информации, распространенной в СМИ, о частичном обрушении балконов на двух этажах многоквартирного жилого дома №3 на проспекте Строителей в областном центре в следственном отделе по Октябрьскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области организована проверка по ст. 293 УК РФ «Халатность». В результате происшествия пострадавших не имеется», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем указано, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за содержание многоквартирного жилого дома в надлежащем техническом состоянии и принятие мер по ремонту здания.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», частичное обрушение балконов 4 и 5 этажей многоквартирного жилого дома на проспекте Строителей в Пензе произошло вечером в среду, 8 января.

В результате происшествия никто не пострадал.

По информации администрации Пензы, дом 1983 года постройки, он не был признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.



Муниципалитет организует обследование технического состояния строительных конструкций дома с целью определения дальнейшей возможности его эксплуатации.

По факту частичного обрушения балконов прокуратура Октябрьского района Пензы организовала проверку.