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Прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка при пожаре в частном доме в Малой Сердобе

13:17 | 22.01.2025 | Происшествия

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Пенза, 22 января 2025. PenzaNews. Прокуратура Малосердобинского района Пензенской области по поручению прокурора региона Дмитрия Горшкова организовала проверку по факту гибели 10-летнего мальчика при пожаре, который произошел в частном доме в селе Малая Сердоба.

Прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка при пожаре в частном доме в Малой Сердобе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 22 января 2025 года произошло возгорание в одном из жилых домов по улице Прянишникова села Малая Сердоба, в результате пожара погиб мальчик 2014 года рождения. На место происшествия выезжал и.о. прокурора района Дмитрий Климов. В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства произошедшего, даст оценку условиям жизни и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьей ребенка», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по факту гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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