Следователи проверят информацию о травмировании девочки при падении на обледеневшем тротуаре в Вадинске Происшествия

Пенза, 25 января 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована после размещения в социальных медиа информации о травмировании малолетней девочки в результате падения на обледеневшем тротуаре в селе Вадинск Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, ответственных за надлежащее содержание тротуаров в зимний период и их обработку противогололедными средствами», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.