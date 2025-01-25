В Спасске организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 25 января 2025. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели 44-летнего мужчины в результате пожара в квартире дома на улице Октября в городе Спасске Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 23 января 2025 года в квартире дома по улице Октября в городе Спасске, расположенной на первом этаже, произошел пожар. После его ликвидации обнаружено тело 44-летнего мужчины. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по предварительным данным, возможной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего пожара. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.