В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, унесшего жизни троих человек Происшествия

Пенза, 17 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства столкновения автомобилей «ВАЗ-21103», «Kia Ceed» и «ГАЗон Next» на федеральной трассе М5 «Урал» в черте Пензы, в результате которого погибли три человека.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, трагическое ДТП произошло днем в минувшую субботу, 15 февраля, за рулем «ВАЗа» находился мужчина 1970 года рождения, иномаркой управлял водитель 1990 года рождения, грузовиком — мужчина 1980 года рождения.

«В результате происшествия пассажирки автомобиля «ВАЗ-21103» – женщины 1948 и 1970 годов рождения скончались. Водитель автомобиля «ВАЗ 21103» скончался в медицинском учреждении», — сказано в тексте.