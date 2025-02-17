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Проверка организована по факту гибели мужчины на реке Суре в Пензе

18:00 | 17.02.2025 | Происшествия

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Пенза, 17 февраля 2025. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели 36-летнего жителя Пензы на реке Суре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Проверка организована по факту гибели мужчины на реке Суре в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 16 февраля 2025 года в районе улицы Лагерной в городе Пензе мужчина при переходе реки Суры провалился под лед и утонул. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили прохожие. Тело мужчины обнаружено и извлечено из реки водолазами пензенского пожарно-спасательного центра», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что следователем проведен осмотр места происшествия, с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в тексте.

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