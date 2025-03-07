В Пензе прокуратура организовала проверку по факту падения ребенка из окна на 7 этаже Происшествия

Пенза, 7 марта 2025. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы по поручению областной прокуратуры проводит проверку по факту падения ребенка из окна квартиры на 7 этаже дома на улице Кижеватова.

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«Вечером 6 марта 2025 года из окна квартиры на 7 этаже жилого дома на улице Кижеватова в Пензе выпал несовершеннолетний. Подросток 2013 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение. По поручению прокуратуры области прокуратура Первомайского района города Пензы проводит проверку по данному факту, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению законными представителями ребенка своих обязанностей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем указано, что при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

«Также на контроле надзорного ведомства ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту», — добавляется в тексте.