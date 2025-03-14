В Пензе организована проверка по факту гибели мужчины в гараже Происшествия

Пенза, 14 марта 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 39-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в гараже на улице Пушанина в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, утром 14 марта 2025 года в следственный отдел поступило сообщение по факту обнаружения тела 39-летнего мужчины в салоне автомашины, находившейся в гараже на улице Пушанина в городе Пензе. Гараж был закрыт изнутри, двигатель автомобиля находился в работающем состоянии. По имеющейся информации, в ночь на 14 марта мужчина отправился в гараж ремонтировать автомашину», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений не обнаружено, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.