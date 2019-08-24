Хочу написать книгу и организовывать туры — Джон Уоррен Интервью

Пенза, 24 августа 2019. PenzaNews. Ведущий программы о путешествиях «Поедем, поедим!» Джон Уоррен (John Warren), впервые посетивший Пензу вместе со съемочной группой «НТВ», дал интервью редактору ИА «PenzaNews» Светлане Полосиной, в котором рассказал о том, как долго планирует заниматься данным телепроектом, что готов предложить поклонникам после его завершения и автором какой книги хотел бы стать в будущем.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Интервью было записано вечером 21 августа в ресторане «Засека», где, несмотря на поздний час, шла подготовка к съемкам одного из эпизодов выпуска, посвященного Пензенской области.

К этому времени уже был запечен под сырным соусом «гоголевский» бараний бок, начиненный гречневой кашей и белыми грибами, а несколько актеров драмтеатра облачились в костюмы, чтобы помочь воссоздать атмосферу «Ревизора».

Пока в зале расставляли свет, распаковывали и настраивали аппаратуру, Джон Уоррен, немного переведя дух после предыдущих съемок в Пензе и ее окрестностях, согласился побеседовать о своей работе и поделиться впечатлениями об увиденном.

— Джон, возможно, это и прозвучит банально, но Ваш приезд — событие для нашего региона.

— Для меня тоже! Я первый раз в Пензе. Если читали новости обо мне, мне осталось шесть областных центров в России, где я еще не был. Один из них — это Пенза. Сейчас уже можно поставить галочку.

Завтра [22 августа] я еду в Саратов, и это будет следующая галочка. Останется четыре.

— Какие это города?

— Курган, Киров, Чита и Биробиджан.

— В этом году охватите их?

— Нет. В этом году Курган будет еще. Останется три — на 2020-й.

— А сколько лет Вы уже снимаете эту передачу?

— Мы начали восьмой сезон — с приезда сюда.

— Честно скажу, я смотрю разные передачи о путешествиях. В Вашей, на мой взгляд, есть особая теплота, душевность. Как Вам удается каждый раз находить что-то интересное и не уставать от сменяющих друг друга городов, людей и от того, что постоянно «надо» чему-то удивляться?

— Кто говорит, что я не устаю? Вы правы, я устаю. Я устаю больше сейчас, чем я уставал лет 7 назад. Но у меня всегда было много энергии. Всегда.

У меня много энергии, когда я вовлечен. И эта программа вовлекает меня полностью. У меня есть отличная команда. Я очень ценю, дорожу и очень уважаю ребят, которые со мной работают. У меня потрясающий тыл — редакция.

Я такой человек — я считаю, что надо запихнуть как можно больше в жизнь, что я и стараюсь делать: работать, не разгибаясь, и тусить, не разгибаясь. Вот так.

Если ты тусишь, не разгибаясь, но не поработав, совесть мучает, да? А вот так — все! Я же отработал? Теперь я могу отдыхать! Поэтому прилив энергии приходит, когда он нужен.

— Как Вам Пенза, Пензенская область? Что уже успели здесь посмотреть?

— Немножко посмотрел город. Сразу видно, что Пенза не пострадала во время войны, потому что я во многих городах бывал, которые пришлось полностью отстраивать. А здесь какая-то настоящая Россия.

Сегодня был потрясающий день. Я с сыном здесь — с Алексом. Это моя радость и гордость. Мы очень редко видимся, и он больше русский, чем я, поэтому мне показалось, что пора тащить его немножко с собой. Он будет со мной и здесь, и в Саратове, и потом мы поедем в Питер.

Повторюсь, это какая-то настоящая Россия. Достаточно и «правильно» километров от Москвы, чтобы не чувствовать вот эту гравитацию; и здесь абсолютно какая-то полноценная жизнь, которая без Москвы. Это как-то сложно представить, будучи москвичом, и это очень приятно.

Во-первых, я думал, что Пенза намного меньше, чем на самом деле, что где-то 300 тыс. человек население, ну, типа Вологды. Простите меня, не обижайтесь. У меня было такое представление.

Иногда я вижу такие места... Например, Архангельск. Архангельск умирает. Великий город, в какой-то степени, но ужасно холодно зимой, и люди просто говорят: «Стоп. Все. Хватит. Мы уезжаем». Мне кажется, может быть, даже уезжают оттуда и приезжают в Пензу?

— Это вряд ли.

— А почему бы и нет?

— Риторический вопрос. Джон, а где именно Вы были в Пензе? На улице Московской?

— Мы были на Московской, на Кирова. Катались на удивительной машине — на основе «горбатого» запорожца. Такой тюнинг! Человек ваш сделал. Как правильно — пензюк, пензяк? Только Павел Воля говорит «пензюк», да? Четыре года без выходных, причем это не его работа, это его хобби. Я говорю: «Какая у тебя жена, Рома!», а он: «Да, золотая».

Мы были с комбайнерами. Были на производстве «Индилайт», что не совсем моя тема, честно скажу, но все прошло нормально. Мы сделали немножко такую историю: я как суперагент должен был «украсть секреты». Хорошо получилось.

Вчера были какие-то проходки. Еще мы были в «Арт-Пенза». Очень мне понравилось, очень красивое [место], удивительное. Ходишь по полю, и, бац, самый большой под открытым небом музей скульптур [«Легенда»].

— «Тарханы» уже посетили?

— Еще нет. Это завтра [22 августа]. Отличная программа.

Надо быть абсолютно честным: в преддверии восьмого сезона есть причина, почему мы не были еще в Пензе. Немножко обижаться можно, но не надо. Сценарист за сценаристом, продюсер за продюсером не могли найти, чем занять 42 минуты эфира.

Когда мы начали этот проект, это было 26 минут и две готовки. То есть, в принципе: готовка восемь минут, плюс еще восемь минут, плюс: «Эй, я в Пензе!» Все! А вот 42 минуты — это серьезно. У нас теперь предсценарный план, и чем мы должны заниматься, и так далее — очень четко.

Мы «опаздываем» всегда на двое суток. Поэтому сам факт, что Алекс здесь, сам факт, что мы едем везде, как будто это мой отпуск — такая фишка, что не просто «я в Пензе», а «я в отпуске в Пензе». Мы нашли очень доброжелательную компанию в Москве, которая выдала нам домик на колесах, а мы типа с Алексом едем по Пензенской области и завтра — в Саратов. Это нам дает уже 42 минуты, поэтому это гениальный план.

— Весь сезон такая концепция будет?

— Нет, только Пенза и Саратов.

Следующий момент, тоже очень важный для меня. Пенза — 58-й регион. Я учился в школе с 6 до 13 лет — boarding school, и каждому мальчику, который поступал в эту школу, присваивался номер. А мой номер — 58!

Эфир наш про Пензенскую область когда выходит? На мой день рождения — 28 сентября!

Поэтому как бы все сходится, созвездия столкнулись, и все круто.

— Джон, если серьезно, Вы наверняка понимаете, что в каждом городе Вам стараются показать все самое лучшее. Это далеко не то, что видят рядовые гости Пензенской области. Принимая это во внимание, что бы Вы рекомендовали представителям власти изменить или улучшить для привлечения туристов?

— Если честно, я говорил это Архангельску, когда мне сказали: «Как сделать так, чтобы было больше туристов?» Я уже знал, что не только мало туристов в Архангельске, а люди уезжают. Я говорю: «Ребята, делайте так, чтобы люди хотели здесь жить».

То, что я видел в Пензе вчера и немножко сегодня — абсолютно все признаки города, который отлично живет. Есть чем заняться. Люди здесь не уезжают. Не умирает этот город. Это привлекательно для туристов. Кажется, что здесь есть что посмотреть.

— Не все местные жители согласятся с этими словами.

— Я абсолютно клятвенно верю, что если ты хочешь найти негатив, всегда можешь его найти. Только хватит. Я не хочу найти негатив. Я даже не смотрю телевизор из-за негатива.

— Как раз хотела поинтересоваться, смотрите ли Вы сами какие-то передачи про путешествия?

— Просто некогда. Я бы очень хотел. Когда я сижу дома, чтобы прийти в себя, я смотрю сериалы.

Еще я стал очень интересоваться, что это такое блогер на YouTube. Всякие интересные есть. Потому что я чувствую, что...

— Что-то мимо проходит?

— Не то чтобы... У меня аудитория довольно-таки взрослая — от 25 до 45, но это только те, которые в Instagram. А на самом деле бабули и дедули меня очень смотрят, да. Хотелось бы привлечь немного молодежи.

Вот это подростковое поколение нас не смотрит, а зря, потому что мне кажется, что это очень интересно. Пусть у меня нет 1 млн. подписчиков в Instagram, но я рассказываю про вашу страну. И подростки... Я не знаю, откуда они получают эту информацию, если они нас не смотрят. Вот о чем речь. Может быть, смотрят программу «Орел и решка»? Но они очень поздно стали ездить по России.

— Все-таки они акцент делают на других странах.

— Да, правильно. Тем более это украинская передача.

— Значит ли все это, что нам стоит ждать YouTube-канала от Джона Уоррена?

— Я хочу! «НТВ» не очень поддерживает это, к сожалению, но я хочу.

Я хочу — может быть, неправильное слово — немножко «отдаляться» от «НТВ», чтобы у меня была какая-то своя территория, где я могу говорить то, что я хочу.

Я говорю то, что хочу на канале, но у нас [возрастная маркировка] «0+». Я даже не могу пить вино в кадре, например — ограничения. Мы не можем рекламировать, что мы в «Засеке» и так далее. Это реально бред. Я считаю, это полный бред. Поэтому я хочу немножко свое «королевство», где я могу немножко рулить, а это YouTube-канал.

— Джон, многочисленные знакомства с людьми во время подготовки и съемок программы — это вещь, скорее, сиюминутная, или же некоторые из них находят продолжение за кадром?

— Если честно, очень много знакомств могло бы развиваться дальше, но, к сожалению, мне некогда, поэтому это такая «база данных будущего», даже мой Instagram, WhatsApp и так далее.

Я не скрываю, и «НТВ» это тоже знает, что я не [Николай] Дроздов. Я не собираюсь ездить и есть по России и по миру, когда мне, условно, 75 лет. Я просто чокнусь, я сойду с ума, я сдохну. Мне кажется, что, скорее всего, у меня этот год календарный и еще год, то есть до конца 2020 года и потом я скажу: «Ребята...»

Не факт, что это так и будет, но у меня пока такое настроение. Очень много, чем я хочу заняться после.

Я наконец понял, какую книгу хочу написать. Потому что меня просто бесили эти все издательские дома, которые говорили: «Джон, давай книгу! Джон, давай книгу рецептов!» Господи, какая скукота — книга рецептов. Давай я украду из интернета рецепты и просто выдам, как будто это мои? Но я не могу.

«Ну, давай путеводитель». Путеводитель ближе к теме, но я не считаю себя великим путешественником. Я люблю пятизвездочные отели, люблю бокал красного вина, а вот Беар Гриллс (Bear Grylls), который ловит своими зубами какую-то рыбу и сырой ее ест — вот это настоящий путешественник, я его уважаю. А я немножко такой «с привилегиями».

Но. Где я считаю себя, скажем так, может быть, первым во всем — это мой русский язык. Я не знаю ни одного иностранца, который так разговаривает. И поэтому я хочу писать книгу про русский язык в глазах иностранца. Потому что за 28 лет в России у меня, конечно, были такие моменты...

Что еще? Я хочу делать туры. Я хочу возить людей. Я же начал это интервью с того, что «работать, не разгибаясь», и «тусить, не разгибаясь». Я люблю тусовки, людей, музыку. Мне кажется, что многие хотели бы куда-то со мной поехать. Поехали со мной в Грузию, например? Я знаю самые-самые такие козырные места в Грузии. Я был там уже четыре раза. Причем у меня отличные отношения с людьми там.

У меня очень много планов. Всегда было так. Как говорил в начале — надо запихнуть все в одну жизнь. А запихнуть все в одну жизнь — это значит, что даже когда мог бы спокойно сидеть и «стать Дроздовым» с «Поедем, поедим!», я так не хочу. Мне очень многое еще надо сделать в моей жизни.

— Джон, к сожалению, не можем больше Вас задерживать. Огромное спасибо за уделенное время и открытость! Будем с нетерпением ждать программу о Пензенской области и с интересом следить за новыми проектами.