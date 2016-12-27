В Пензе пройдет межрегиональная конференция по интернет-рекламе Связь и ИТ

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Межрегиональная конференция по продвижению компаний в Интернете с участием представителя «Яндекса», а также докладчиков из Москвы состоится в пензенском ресторан-холле «Frau Gross» 16 февраля.

Фото: РА «Белая ворона».

Организаторами мероприятия выступили агентство интернет-рекламы «НеВсем» и рекламное агентство «Белая ворона».

Как ожидается, участниками конференции станут более 200 человек из Пензы, Саратова и Саранска. В ходе нее будут рассмотрены ключевые вопросы, связанные с привлечением и удержанием аудитории на сайтах компаний, а также с построением отделов продаж с помощью современных инструментов автоматизации.

Спикеры расскажут об эффективном использовании рекламных бюджетов, CRM-систем и поделятся личным опытом в вопросах интернет-продвижения.

Темы, заявленные в программе, могут быть интересны менеджерам по рекламе, маркетологам, руководителям отделов продаж, специалистам по интернет-рекламе, а также собственникам малого и среднего бизнеса.