В Пензе обсудили взаимодействие вузов и бизнеса при подготовке IT-специалистов Связь и ИТ

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Панельная дискуссия «Роль вуза в становлении программиста» стала одним из ключевых мероприятий первого — нетехнического — дня IX межрегиональной конференции разработчиков ПО «Secon», которая начала свою работу в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в пятницу, 21 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ее модератором выступил менеджер отдела проектной деятельности и фандрайзинга Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Игорь Куприенко.

Для участия в дискуссии были приглашены техдиректор компании «Мое дело», директор политехнического института Пензенского государственного университета Дмитрий Артамонов, а также заведующий кафедрой «Информационно-вычислительные системы» ПГУ Юрий Косников.

Также возможность высказать свое мнение по обозначенной проблеме получили эксперты, сидевшие в зале, в их числе — президент ассоциации разработчиков программного обеспечения «Secon», руководитель компании «CodeInside» Максим Семенкин.

Он обратил внимание на то, что качество подготовки IT-специалистов в пензенских вузах не соответствует тем требованиям, которые предъявляет отрасль, поэтому представители образования и бизнеса должны объединить свои усилия.

«Нам не хватает некой проактивной позиции в вузе. […] В вузе должны появиться какие-то центры профессиональной подготовки, куда представители нашей отрасли могут прийти без всякой бюрократии, без всякой волокиты, не думая о том, что нужно готовить какую-то материально-техническую базу, разрабатывать сложные учебно-методические пособия», — сказал он.

Юрий Косников подчеркнул, что в ПГУ готовы к такому сотрудничеству.

«Приходите, без всякой бюрократии», — предложил он.

Также завкафедрой выступил с инициативой, чтобы квалифицированные IT-специалисты принимали непосредственное участие в подготовке студентов, в том числе проводя факультативы на добровольной основе.

В свою очередь заведующий базовой кафедрой Ульяновского государственного технического университета, замдиректора «SimbirSoft» Олег Власенко выразил мнение, что подготовить студента, который будет полностью соответствовать ожиданиям работодателя, невозможно в принципе.

«Вуз в любом случае готовит полуфабрикат. Без вариантов», — отметил эксперт.

Он добавил, что работодатели, которые объединились для решения общих задач, делают акцент не на взаимодействии с университетами, а на профориентации школьников.

Например, по словам Олега Власенко, в Ульяновской области реализован проект, в рамках которого детей и родителей из районов привозят в комплекс, где представлены стенды вузов и работодателей, что дает абитуриентам возможность узнать, куда нужно пойти учиться, чтобы затем попасть в понравившуюся компанию.

Максим Семенкин согласился с важностью взаимодействия с учащимися и выразил готовность приходить в школы, в том числе на родительские собрания.

Еще одна ключевая мысль, которая была озвучена сразу несколькими участниками дискуссии, была посвящена созданию в Пензе и других городах комфортной среды для жизни, чтобы специалисты высокого уровня не уезжали за пределы региона или за рубеж.

Читайте также

Университет 4.0 способен стать драйвером роста для любого региона — Игорь Куприенко

Подводя итог обсуждению, модератор Игорь Куприенко с сожалением констатировал, что к дискуссии не присоединились представители власти, которым узнать мнение бизнеса было бы полезно.

«Когда губернатор говорит, что нужно создавать рабочие места, я немножко начинаю удивляться. А зачем губернатору создавать рабочие места? Его задача — создать площадку, интересную для бизнеса», — сказал он, добавив, что это актуально и для IT-сферы.

Игорь Куприенко заверил участников конференции, что все озвученные идеи будут отражены в резолюции, которая позволит выработать стратегию дальнейших действий.

Организатором IX межрегиональной конференции «Secon» является ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области, в состав которой входят компании «CodeInside», «Bit.Games», «FunCorp», «Rails Jedies», «Тортуга», «Росоператор», «Мое Дело» и «Vigrom Corp.».

С 2013 года мероприятие поддерживает правительство Пензенской области.

С 2014 года соорганизатором выступает АО «Центр кластерного развития».