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Количество пользователей «Детского интернета» от «МегаФона» выросло в Поволжье в 4,5 раза

15:08 | 01.06.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Количество пользователей услуги «Детский интернет» от «МегаФона» в Поволжье выросло за год в 4,5 раза. Об этом сообщил директор Пензенского регионального отделения компании Алексей Брюхачев.

Количество пользователей «Детского интернета» от «МегаФона» выросло в Поволжье в 4,5 раза

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Суть услуги заключается в отсеивании «плохого» для ребенка контента в интернете. Услуга работает по принципу белого списка — сайты, содержащие контент из категории «18+», информацию экстремистского характера или азартные игры, просто не откроются. Мы понимаем, что часто плохой контент маскируется среди полезной информации, поэтому услуга блокирует только нежелательную информацию, например, рекламные баннеры или вредоносные ссылки, а не весь сайт. Полезный контент остается доступным. Подключить услугу ребенок может и самостоятельно, а вот отключить сможет только взрослый в салоне или через оператора контакт-центра. Так надежнее», — сказал он в ходе круглого стола, состоявшегося в Законодательном собрании Пензенской области в минувшую среду, 31 мая.

Также Алексей Брюхачев рассказал о просветительской работе оператора связи среди населения.

Фоторепортаж

Круглый стол по информационной безопасности в интернете

«Более семи лет «МегаФон» в Пензенской области проводит уроки мобильной грамотности в школах и детских лагерях, на которых учащимся, их родителям и учителям рассказывают о правилах поведения в интернете и безопасного обращения с телефоном», — пояснил он.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что проблему информационной безопасности можно решить лишь общими усилиями всех ветвей власти, институтов гражданского общества, а также организаций, предоставляющих доступ в сеть.

Он подчеркнул, что ограждать от рисков в интернете следует не запретительными мерами, а пропагандистской кампанией — как среди детей, так и для взрослых.
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