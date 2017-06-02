«Ростелеком» назвал фильмы, популярные среди пользователей «Интерактивного ТВ» в Поволжье Связь и ИТ

Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Фильмы категории «Прямо из кинотеатра» стали за 5 месяцев 2017 года наиболее востребованным контентом среди пользователей «Интерактивного ТВ», проживающих на территории макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком», в том числе в Пензенской области.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

По словам директора по работе с массовым сегментом МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» Алексея Ивонина, пользователи услуги могут посмотреть новинки кинопроката в хорошем качестве в привычной для себя обстановке.

«С «Интерактивным ТВ» невозможно пропустить премьерный показ. Нашему телезрителю нет необходимости следить за афишей и торопиться в кинотеатр, чтобы посмотреть новый фильм», — отметил он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского регионального отделения ПАО «Ростелеком», больше всего просмотров набрали фильмы «Ла-Ла-Ленд», «Логан», «2+1», «Союзники», «Время первых» и «Монстр-траки».

«Невероятным успехом у пользователей «Интерактивного ТВ» пользуется детский контент, доля просмотров которого превышает 55%. Юные телезрители в этом году в числе первых смогли посмотреть такие новинки мультиндустрии, как «Три богатыря и Морской царь», «Моана», «Балерина», «Зверопой», — пояснили в компании.

В пресс-службе добавили, что также пользователи предпочитают зрелищное и эмоциональное кино.

«Популярностью пользуются эпические картины в жанрах приключения, фантастики, триллера, боевика, фэнтези, ужасов. Наблюдается зрительский интерес к анимационным фильмам для взрослых», — пояснили в «Ростелекоме».

В компании подчеркнули, что не пропустить интересную новинку поможет система информирования, анонсирующая даты выхода фильма.

«Сообщение в меню приставки предложит для просмотра фильм, который появился либо в скором времени появится в «Видеопрокате». Телезрители уже оценили удобство уведомлений. Так, решение о покупке новинки «2+1», лидирующей в прокате в апреле, большинство телезрителей принимали в основном после прочтения сообщения», — сказали в пресс-службе.

В «Ростелекоме» добавили, что, согласно поисковым запросам в меню «Видеопроката», самыми ожидаемыми в последнее время оказались приключенческий боевик «Великая стена» и мультфильм «Аисты».

«Пик просмотров контента в категории «Прямо из кинотеатра», как правило, приходится на первый день появления новинки в «Видеопрокате» «Интерактивного ТВ». Традиционно самыми популярными днями для кинопросмотра остаются суббота и воскресенье», — отметили в компании.

В пресс-службе пояснили, что можно арендовать фильм с возможностью просмотра неограниченное количество раз в течение 48 часов либо приобрести его навсегда.

«В последнее время телезрители предпочитают второй вариант, формируя собственную коллекцию любимых кинокартин. С апреля 2016 года по аналогичный период 2017 года на 35% выросла общая покупательская активность пользователей «Видеопроката», а прирост покупок в постоянное пользование составил 60%», — уточнили в «Ростелекоме».

Новинки кинематографа появляются в «Видеопрокате» «Интерактивного ТВ» еженедельно. В июне телезрители смогут посмотреть фильмы «Форсаж 8», «Живое», «Красавица и чудовище», «Манчестер у моря», «Доспехи Бога: в поисках сокровищ» и другие.