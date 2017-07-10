Более 400 тыс. жителей Пензенской области зарегистрированы в ЕСИА Связь и ИТ

Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Число жителей Пензенской области, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), превысило 400 тыс. человек. Об этом сообщил начальник управления информационных технологий и связи региона Алексей Костин.

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«Количество граждан старше 14 лет в Пензенской области — 1 млн. 160 тыс. 963. Количество учетных записей, подтвержденных [в центрах идентификации] — 266 тыс. 64. Всего [в системе] зарегистрировано 415 тыс. человек», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 10 июля.

Также Алексей Костин привел данные о выполнении плана по увеличению зарегистрированных в ЕСИА пользователей.

«Пенза — 36,7%, Кузнецкий район и Кузнецк […] — 159%, […] Пензенский район — 167%, Белинский район — 154%, Лопатинский — 364%, Сердобский район — 90%, Бессоновский — 70%, Каменский — 57%, Заречный — 47% […], Никольский — 92%, Мокшанский — 107%, Земетчинский — 128%, Иссинский — 278%, Нижнеломовский — 66%, Наровчатский — 179%, Тамалинский — 127%, Шемышейский — 109%, Вадинский — 201%, Лунинский — 81%, Башмаковский — 72%, Сосновоборский — 96%, Пачелмский — 89, Колышлейский — 45%, Бековский — 68%, Спасский — 67%, Камешкирский — 64%, Малосердобинский — 26%, и наш анти-лидер Неверкинский — 2,9%», — пояснил он.

По словам Алексея Костина, итоговое расхождение фактически зарегистрированных пользователей с запланированным составляет 6 тыс. записей.

«Село нам покрывает те потери, которые дают города», — отметил он.

Начальник управления напомнил также, что по доле граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, Пензенская область занимает 38 место в России и восьмое в Приволжском федеральном округе.