Пензенские абоненты «Ростелекома» накопили 17 млн. бонусных баллов на сервисы и фильмы Связь и ИТ

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Проживающие в Пензенской области абоненты «Ростелекома», которые участвуют в федеральной программе лояльности, могут потратить более 17 млн. бонусных баллов на дополнительные сервисы, опции и фильмы из видеопроката «Интерактивного ТВ». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

В рамках программы «Бонус» начисление баллов происходит ежемесячно всем ее участникам в зависимости от общей стоимости оказанных услуг.

Кроме того, дополнительные бонусы начисляются за регистрацию программы через «Личный кабинет» в качестве приветствия клиенту, за переход на электронную доставку счета за услуги связи, за пополнение лицевого счета на сумму свыше 1 тыс. рублей, а также за участие в опросах и в виде подарка на день рождения.

Абоненты все активнее используют баллы для оплаты услуг связи и сервисов — ежемесячно они обменивают около полумиллиона накопленных бонусных баллов.

Так, большой популярностью пользуются специальные предложения из каталога подарков — дополнительные пакеты минут для совершения звонков по домашнему телефону, подписка на различные ТВ-пакеты, просмотр фильмов из видеопроката и активация антивируса.

«Зачастую получается так, что клиент на протяжении долгого времени пользуется только тем пакетом услуг, который он выбрал в момент заключения договора. Программа лояльности «Бонус» — уникальная возможность познакомиться с широким спектром разнообразных сервисов, опций и возможностей», — прокомментировал директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Яковлев.

Он пояснил, что параметры программы позволяют, например, подключить в обмен на бонусные баллы пакет телевизионных каналов в HD-качестве и насладиться сочной картинкой и объемным звуком.

По его словам, можно подарить своим детям в выходной день бесплатный просмотр популярного мультфильма или комедии из видеопроката интерактивного телевидения.

«К тому же, это еще и возможность экономить на услугах связи от своего провайдера», — подчеркнул Антон Яковлев.

Присоединиться к программе «Бонус» можно, пройдя регистрацию в соответствующем разделе единого личного кабинета компании. В нем впоследствии будет осуществляться контроль бонусного счета.

Начисленные бонусные баллы действительны в течение 24 месяцев.