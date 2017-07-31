Yota запустила новую линейку услуг для смартфона Связь и ИТ

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Федеральный мобильный оператор Yota запустил новую линейку услуг для смартфона, которая позволит клиентам, в том числе проживающим в Пензенской области, самостоятельно определять наполнение пакета.

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По словам генерального директора компании Yota Владимира Добрынина, было принято решение отказаться от традиционного подхода к предоставлению услуг, когда клиент получает вместе с необходимым ему количеством гигабайт навязанный пакет минут и SMS.

«Теперь в простом и понятном мобильном приложении каждый пользователь Yota может самостоятельно выбрать только то, что ему действительно нужно. Достаточно всего четырех кликов и 30 секунд, чтобы создать свой пакет услуг с необходимым количеством минут, гигабайт, с безлимитным доступом к любимым приложениям, безлимитными или поштучными SMS», — уточнил он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе оператора, это первый подобный продукт на российском телеком-рынке.

«Минимальный пакет для голосовой связи в Пензенской области включает в себя 200 минут и стоит 200 рублей, максимальный за 1 тыс. 700 рублей — 5 тыс. минут. В минимальный пакет трафика входит 1 Гб, в максимальный — 30 Гб. Цена пакета составляет от 50 до 300 рублей. В число приложений, к которым клиенты могут купить безлимитный доступ, входят Facebook и Facebook Messenger, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Skype, Telegram, Viber и WhatsApp. Стоимость безлимитного доступа к одному приложению на месяц составляет от 10 до 20 рублей», — пояснили в компании.

В пресс-службе отметили, что пакет для клиента, который мало говорит, но часто использует мобильный интернет и соцсети, в Пензе будет стоить 440 рублей в месяц — за эти деньги абонент получит 200 исходящих минут, 15 Гб, а также безлимитный доступ в Facebook и Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, «ВКонтакте» и Skype.

«Если же пользователь предпочитает телефонные разговоры мессенджерам и серфингу в сети, то за 580 рублей в месяц в Пензе он может подключить 800 исходящих минут и 5 Гб», — уточнили в компании Yota.

В пресс-службе оператора добавили, что Yota для смартфонов по-прежнему включает в себя связь по России с неизменной стоимостью услуг в поездках, безлимитные звонки внутри сети по стране вне зависимости от длительности разговора, полный контроль расходов в мобильном приложении и покрытие в сетях 2G, 3G и 4G.

Yota — российский оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G, 3G и 4G. Компания обеспечивает в стране федеральное покрытие на объединенной сети ООО «Скартел» и ПАО «МегаФон».

Основные услуги оператора — голосовая мобильная связь и интернет 4G.