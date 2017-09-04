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Бизнес-инкубатор на улице Гагарина в Пензе получил статус IT-парка

14:34 | 04.09.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Инновационный бизнес-инкубатор, расположенный на улице Гагарина в Пензе, получил статус IT-парка. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Валерий Беспалов.

Бизнес-инкубатор на улице Гагарина в Пензе получил статус IT-парка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Организационная часть завершена, статус IT-парка предоставлен данному бизнес-инкубатору», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 4 сентября.

Валерий Беспалов добавил, что заканчивается подсчет денежных средств, которые необходимы на переоборудование бизнес-инкубатора — приблизительно на эти цели потребуется 14,5 млн. рублей.

«Постараемся скорректировать ее [эту сумму] в сторону уменьшения», — отметил он.

Губернатор Иван Белозерцев сообщил о том, что в Пензе будет создан IT-парк, в ходе церемонии открытия IX межрегиональной конференции разработчиков программного обеспечения «Secon» 21 апреля 2017 года.

19 июня на совещании в облправительстве заместитель председателя регионального правительства Валерий Беспалов пояснил, что юридически учреждение будет филиалом технопарка «Яблочков».
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