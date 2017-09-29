В Пензе утвержден состав рабочей группы по вопросам перевода госуслуг в электронный вид Связь и ИТ

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Состав рабочей группы по вопросам перевода государственных услуг в электронный вид утвержден распоряжением правительства Пензенской области.

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Документ, который опубликован на сайте регионального правительства, 27 сентября подписал вице-губернатор Валерий Савин, который в тот день исполнял обязанности главы региона в связи с визитом Ивана Белозерцева в Москву.

Возглавил рабочую группу, которая, согласно тексту распоряжения, создана «для обсуждения вопросов разработки мероприятий по организации работ по переводу государственных услуг в электронный вид», первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев.

Его заместителем стал начальник управления информационных технологий Пензенской области Алексей Костин, а секретарем рабочей группы — замглавы ведомства – руководитель отдела внедрения Жанна Майорова.

Также в ее состав вошли более 30 сотрудников министерств и ведомств региона.