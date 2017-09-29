03:21:24 Суббота, 30 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе утвержден состав рабочей группы по вопросам перевода госуслуг в электронный вид

15:56 | 29.09.2017 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Состав рабочей группы по вопросам перевода государственных услуг в электронный вид утвержден распоряжением правительства Пензенской области.

В Пензе утвержден состав рабочей группы по вопросам перевода госуслуг в электронный вид

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Документ, который опубликован на сайте регионального правительства, 27 сентября подписал вице-губернатор Валерий Савин, который в тот день исполнял обязанности главы региона в связи с визитом Ивана Белозерцева в Москву.

Возглавил рабочую группу, которая, согласно тексту распоряжения, создана «для обсуждения вопросов разработки мероприятий по организации работ по переводу государственных услуг в электронный вид», первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев.

Его заместителем стал начальник управления информационных технологий Пензенской области Алексей Костин, а секретарем рабочей группы — замглавы ведомства – руководитель отдела внедрения Жанна Майорова.

Также в ее состав вошли более 30 сотрудников министерств и ведомств региона.
Актуальное
Читайте также
В Пензе глава Минфина РФ охарактеризовал экономику регионов ПФО Пенсионерка из Заречного лишилась денег, пытаясь уберечь «сына» от тюрьмы
В Пензе состоялась трехсторонняя встреча Силуанова, Бабича и Белозерцева В Пензенской области собрали более 100 кг желудей
В Пензенской области благодаря реструктуризации высвободится почти 4 млрд. рублей В Пензе производителям одежды возместят часть затрат на модернизацию оборудования
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама