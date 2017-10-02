В Пензенской области проанализируют доступность региональных телепрограмм в «цифре» Связь и ИТ

Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил первому заместителю председателя правительства региона Андрею Кулинцеву проанализировать доступность региональных телепрограмм в цифровом качестве для жителей сельской местности.

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Он напомнил, что на прошлой неделе был дан старт региональному цифровому вещанию в Пензенской области — включение программ ГТРК «Пенза» в каналы «Россия 1» и «Россия 24» в составе первого мультиплекса состоялось 26 сентября, благодаря чему, согласно официальным данным, местные передачи впервые стали доступны 100% жителей.

«Это очень важно для жителей населенных пунктов, отдаленных от центра. Теперь они могут получать оперативную информацию», — отметил Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 2 октября.

Он пояснил, что при анализе реальной ситуации в районах области в первую очередь следует обратить внимание на те территории, где раньше не было возможности смотреть региональные новости — предстоит выяснить, действительно ли появилась такая возможность и пользуется ли ею население.

«Если требуется приобретение дополнительного устройства, то людям нужно об этом сказать — где приобрести, сколько оно стоит. Нам нужно понять процент данных территорий, которые фактически не могли видеть региональные новости, где раньше сигнала не было, и какая там сегодня ситуация», — сказал Иван Белозерцев.

Он обратил внимание на то, что проникновению цифрового вещания в отдаленные населенные пункты могут препятствовать, в частности, старые телевизоры, которые неспособны принять сигнал нового качества.