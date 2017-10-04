Стартовал конкурс школьных интернет-проектов от «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. «Ростелеком» объявил о старте конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет», принять участие в котором могут в том числе представители образовательных организаций Пензенской области.

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В 2017 году его тема звучит как «Интернет-технологии в образовании».

Прием работ осуществляется по четырем номинациям.

В категории «IT – обучающие сайты» будут оцениваться интерактивные интернет-ресурсы, посвященные отдельным предметам школьной программы или внеклассным занятиям.

В участию в номинации «IT – приложения и игры» допускаются развивающие интернет-приложения, в том числе мобильные, а также компьютерные игры, выступающие в качестве источника знаний, в частности, прививающие учащимся навыки программирования учащихся.

Также будут определены победители в категории «IT-исследования», где за победу поборются сайты и интернет-приложения, сопровождающие исследовательскую и проектную деятельность учащихся.

Четвертая номинация «IT-скрайбинг». В ней будут рассматриваться сайты, содержащие обучающие ролики по различным школьным дисциплинам, созданные по технологии компьютерного скрайбинга в целях визуализации учебного процесса.

Согласно условиям конкурса, в качестве проектов могут выступать как сайты, так и разделы интернет-ресурсов, а также сообщества в соцсетях, приложения для персональных компьютеров и мобильных устройств.

Прием заявок будет осуществляться на сайте конкурса «Классный интернет» по 22 декабря 2017 года, при этом интернет-проекты должны быть уже реализованы и иметь действующие ссылки.

Победители будут отмечены дипломами и ценными призами от ПАО «Ростелеком».

Кроме того, дополнительные призы для участников в номинации «IT – приложения и игры» будут предоставлены партнером конкурса — компанией ESET. При регистрации авторы проектов получит на два месяца пробную версию антивируса «ESET NOD32 Smart Security Family» на три устройства, а победителю он будет предоставлен на три устройства сроком от 1,5 лет.

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«Уже выросло поколение людей, которые используют интернет на новом уровне — как пространство обитания. Современный ребенок родился в то время, когда интернет уже был. Он воспринимает его как данность, использует ежедневно его возможности в личных целях, и для него хранить, искать информацию, общаться, слушать музыку, читать, играть, писать письма и многое другое с помощью сети интернет и его сервисов — данность. Таким образом, внедрение интернет-инструментария в школьный образовательный процесс — актуальная проблема», — отметила заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Юлиана Соколенко, комментируя запуск конкурса.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам всероссийского конкурса «Классный интернет» 2016 года победу в номинации «IT – выбор профессии» одержал учитель информатики средней школы села Вишневого Тамалинского района Пензенской области Виктор Андрияшкин.

Жюри высоко оценило представленный педагогом проект Blockly.ru, который ориентирован на будущих программистов. Виктор Андрияшкин собрал на своем сайте серию заданий, обучающих основам программирования, которые предназначены для тех, кто не имеет опыта в этой сфере.