Абоненты «Ростелекома» смогут смотреть матчи NHL на канале Eurosport Gold Связь и ИТ

Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Вещание эксклюзивного канала Eurosport Gold началось в «Интерактивном ТВ» компании «Ростелеком», которое смотрят более чем 4,6 млн. семей по всей России, в том числе в Пензенской области.

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Это единственный в стране канал, который будет транслировать все матчи Национальной хоккейной лиги (NHL). Работать на нем будут такие комментаторы, как Андрей Юртаев, Олег Мосалев и Сергей Федотов, а также известные хоккейные эксперты Владимир Дехтярев и Александр Кузмак.

Вещание Eurosport Gold является результатом сотрудничества «Ростелекома» и компании «Медиа Альянс», которая занимается развитием и распространением каналов портфолио Discovery и Eurosport.

Его наполнение будет строиться на базе контента Eurosport 2.

Помимо эксклюзивного показа престижного хоккейного первенства, зрителей ждут матчи Кубка Италии по футболу, важнейшие турниры «Большого шлема» — Australian Open и Wimbledon, гран-при по фигурному катанию, соревнования по зрелищному виду бильярда — снукеру, а также другие яркие спортивные события.

«Символично, что начало вещания Eurosport Gold в «Интерактивном ТВ» приходится на год, когда мы отмечаем 35-летие легендарной суперсерии «СССР – Канада», благодаря которой в нашей стране познакомились с сильнейшими хоккеистами NHL. Портрет Национальной хоккейной лиги в значительной степени определяется игроками из России. Достаточно вспомнить Александра Овечкина или Евгения Малкина. Теперь многочисленные российские фанаты и болельщики могут в прямом эфире наблюдать за играми регулярной серии и плей-офф NHL, а также следить за другими самыми престижными соревнованиями мира», — отметил директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Андрей Голованов.

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В свою очередь генеральный директор компании «Медиа Альянс» Григорий Лавров высказал мнение, что запуск Eurosport Gold является важным шагом в укреплении плодотворного и многолетнего сотрудничества с оператором.

«Мы верим в спорт и стремимся развивать наши предложения в области спортивного телевидения, опираясь на контент самого высокого качества со всего мира и экспертизу команды «Медиа Альянс», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», канал Eurosport Gold в стандартном цифровом качестве доступен в пакетах «Твой оптимальный», «Твой продвинутый» и «Твой максимальный», а версия в формате HD — «Твой идеальный HD».