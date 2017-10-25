Тарифы «M» и «L» линейки «Суперсимка» от «Ростелекома» наиболее популярны у пензенцев Связь и ИТ

Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Более 50% пензенских абонентов «Ростелекома» используют пакетные предложения «M» и «L» линейки «Суперсимка». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«Привлекательность этих тарифных планов обоснована оптимальной стоимостью пакетов услуг. Так, «Суперсимка М» за 170 рублей включает 200 минут на звонки других операторов, 50 SMS и 3 Гб трафика, «Суперсимка L» за 290 рублей — 400 минут, 50 сообщений и 10 Гб», — пояснили в «Ростелекоме».

В пресс-службе отметили, что на ряде тарифов линейки «Суперсимка» доступны безлимитные звонки на номера компании, бесплатный трафик для общения в социальных сетях и популярных мессенджерах, а также просмотра «Интерактивного ТВ» на планшетах и смартфонах.

«Количество активных абонентов мобильной связи «Ростелекома» в 65 регионах России в III квартале 2017 года превысило 500 тыс. Пакетные предложения выбирают семьи, оценившие подключение фиксированных и мобильных услуг от одного оператора», — добавили в компании.

По словам заместителя директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с населением Антона Яковлева, количество активных абонентов мобильной связи «Ростелекома» в регионе приближается к 5 тыс. человек.

«Также фиксируется рост числа клиентов, перешедших в «Ростелеком» от других операторов с сохранением своего текущего номера. Подключая услуги мобильной связи, существующие абоненты интернета, интерактивного телевидения и телефонии, становятся пользователями единого комплексного продукта как внутри дома, так и за его пределами. Теперь клиент всегда в зоне действия родной сети. Например, при совершении вызовов на номера «Ростелекома» или просмотре любимой передачи и фильма через мобильное приложение», — сказал он.

Приобрести SIM-карты «Ростелекома» можно в точках продаж, а также заказать на сайте или по телефону: 8-800-1000-800.