Команда Пензенской области и Мордовии заняла второе место на «Робофинисте» Связь и ИТ

Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Команда, представляющая Пензенскую область и Мордовию, заняла второе место в номинации «Творческая категория» среди участников средней группы на международном фестивале робототехники «Робофинст», который завершился в Санкт-Петербурге в минувшее воскресенье, 29 октября.

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В ее состав входили учащаяся второго класса многопрофильной гимназии №13 города Пензы Елизавета Бардина и ее брат Петр Бардин, который является учеником республиканского лицея в Саранске.

Они представили мобильную игру-квест для туристов «СССР: собери свою собственную Россию». Она позволяет изучить достопримечательности городов в интерактивной форме. При этом доступны как индивидуальная версия, так и командная.

Первое место в творческой категории заняли представители Ижевска Михаил Лапин и Никита Орлов, которые представили аппаратный комплекс для лечения плоскостопия, а третье — команда из Санкт-Петербурга: Кирилл Егоркин, Михаил Городов и Иван Марков, продемонстрировавшие робота-строителя.