EN
17:42:11 Четверг, 23 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пенза поддержала флешмоб по снижению цен на связь МТС

13:40 | 23.11.2017 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Директор филиала МТС в Пензенской области Павел Плясенко поддержал флешмоб, начатый его коллегой из Иркутской области Андреем Березным, и снизил цены на услуги связи в регионе.

Пенза поддержала флешмоб по снижению цен на связь МТС

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил Павел Плясенко на своей странице в Facebook, теперь за 90 рублей в месяц можно подключить пакет с 3 Гб интернета и безлимитными звонками на МТС в Пензе, Заречном, Кузнецке, Сердобске, Нижнем Ломове, Каменке и других населенных пунктах.

Он подчеркнул, что это «самые лучшие условия среди тарифов с включенным пакетом интернета и минутами на номера Пензенской области».

В подтверждение своих слов Павел Плясенко разместил в соцсети таблицы с ценами других операторов мобильной связи. Так, минимальное по стоимости предложение с включенным пакетом интернета и минутами для абонентов Tele2 составляет 170 рублей, «Мегафона» и «Билайна» — 250 рублей.

Некоторые эксперты рынка телекоммуникаций считают обыденным явлением изменение цен на мобильную связь у одного из операторов, охватывающее несколько регионов. При этом, по их словам, нередко за снижение стоимости выдается кратковременная акция с дополнительными ограничениями для абонентов.

В случае же с нынешним снижением цен МТС на региональных сайтах оператора в новостях ни о какой акции и ее условиях не сообщается.
Актуальное
Читайте также
Участники конференции в крупнейшем вузе Пензы узнали о приоритетах развития «Ростелекома» В Пензе автомобилистов просят убрать брошенные у обочин машины
В Пензенской области на диспансерном учете состоят около 83% ВИЧ-инфицированных В Пензе вступил в силу приговор наркоторговцам, задержанным сотрудниками ФСБ
Несовершеннолетние пешеходы пострадали в ДТП в Заречном и Колышлее В Пензенской области подписано соглашение по лечению зависимых осужденных
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама