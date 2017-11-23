Пенза поддержала флешмоб по снижению цен на связь МТС Связь и ИТ

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Директор филиала МТС в Пензенской области Павел Плясенко поддержал флешмоб, начатый его коллегой из Иркутской области Андреем Березным, и снизил цены на услуги связи в регионе.

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Как сообщил Павел Плясенко на своей странице в Facebook, теперь за 90 рублей в месяц можно подключить пакет с 3 Гб интернета и безлимитными звонками на МТС в Пензе, Заречном, Кузнецке, Сердобске, Нижнем Ломове, Каменке и других населенных пунктах.

Он подчеркнул, что это «самые лучшие условия среди тарифов с включенным пакетом интернета и минутами на номера Пензенской области».

В подтверждение своих слов Павел Плясенко разместил в соцсети таблицы с ценами других операторов мобильной связи. Так, минимальное по стоимости предложение с включенным пакетом интернета и минутами для абонентов Tele2 составляет 170 рублей, «Мегафона» и «Билайна» — 250 рублей.

Некоторые эксперты рынка телекоммуникаций считают обыденным явлением изменение цен на мобильную связь у одного из операторов, охватывающее несколько регионов. При этом, по их словам, нередко за снижение стоимости выдается кратковременная акция с дополнительными ограничениями для абонентов.

В случае же с нынешним снижением цен МТС на региональных сайтах оператора в новостях ни о какой акции и ее условиях не сообщается.