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Жители Пензы смогут получить заказы с AliExpress в двух офисах «Ростелекома»

14:22 | 12.12.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Жители Пензы теперь имеют возможность получить заказы из китайского онлайн-гипермаркета AliExpress в двух офисах «Ростелекома».

Жители Пензы смогут получить заказы с AliExpress в двух офисах «Ростелекома»

Фото: пресс-служба пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Это стало возможным благодаря сотрудничеству компании DPD и ООО «Ростелеком – Розничные системы».

«Мы рады предложить новую услугу и внести свой вклад в развитие онлайн-шопинга, который позволит нашим клиентам экономить семейный бюджет на покупках в интернете. Уверена, что многие посетители наших центров продаж купили новогодние подарки в популярном интернет-гипермаркете AliExpress. Теперь свой заказ они могут получить в салонах «Ростелекома» в более чем 300 городах по всей России», — отметила коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Екатерина Петропавловская.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании, DPD является одним из лидеров рынка экспресс-доставки посылок и основным логистическим партнером AliExpress в России.

«Уже сегодня заказы из AliExpress доставляются в 413 центров продаж и обслуживания «Ростелекома», до которых удобно и просто добраться — они расположены в крупных торговых центрах или рядом с остановками общественного транспорта. На месте можно проверить содержимое посылки», — пояснили в компании.

В «Ростелекоме» уточнили, что в Пензе забрать товары AliExpress, которые доставляет компания DPD, можно будет по адресам: улица Кирова, 54, и проспект Строителей, 25А.
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