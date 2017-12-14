В пензенском «Доме Вероники» установлены дополнительные камеры видеонаблюдения Связь и ИТ

Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Специалисты «Ростелекома» установили дополнительные камеры видеонаблюдения в активном пансионе для людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» в Пензе для осуществления дистанционного контроля за гостиной и центральным входом в хостел со стороны улицы.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Дом Вероники» — это не только пансион, но и хостел, который пользуется все большей популярностью у гостей нашего города», — прокомментировала директор общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова.

Она пояснила, что в связи с этим возникла необходимость установить дополнительные камеры и просматривать записи в режиме реального времени, находясь на расстоянии.

«Особенно нам хотелось, чтобы в зоне видеоконтроля был отдельный вход в хостел. Услуга «Ростелекома» полностью соответствует всем нашим ожиданиям и требованиям», — отметила Мария Львова-Белова.

На объекте установлены специальные IP-камеры марки LTV, позволяющие получать качественное изображение в дневное и ночное время. Все они являются частью облачного сервиса «IP-видеонаблюдение». Эта услуга позволяет осуществлять визуальный мониторинг помещений и территории при помощи специального портала. Просматривать изображение можно из любой точки, где есть интернет.

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Запись и обработка видео ведется на удаленных серверах «Ростелекома». При этом архивные записи хранятся в надежно защищенных data-центрах.

Цифровые услуги и сервисы в пансионе и в хостеле предоставляются на базе оптических технологий. Инфраструктура связи была построена «Ростелекомом» в рамках специального проекта в июне 2017 года.

Как отметил заместитель директора по работе с государственным и корпоративным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Померанцев, «Дом Вероники» стал одним из пилотных объектов, где впервые был подключен новый облачный сервис компании.

«IP-видеонаблюдение» востребовано в бизнес-среде: застройщики используют сервис для удаленного мониторинга строящихся объектов, а компании сферы услуг — с целью контроля качества сервиса», — пояснил он.