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«Ростелеком» обеспечил интернетом 48 медучреждений Пензенской области

18:02 | 18.12.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 18 декабря 2017. PenzaNews. Пензенский филиал ПАО «Ростелеком» в рамках исполнения госконтракта обеспечил интернетом 48 медицинских учреждений в 2017 году. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Андрей Кулинцев.

«Ростелеком» обеспечил интернетом 48 медучреждений Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что также оператор продолжает реализацию федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», ориентированного на территории с численностью жителей от 250 до 500 человек.

«В настоящее время точки доступа Wi-Fi установлены в 63 малых населенных пунктах Пензенской области. До 31 января 2018 года планируется проложить оптические линии связи и установить точки доступа еще в 18 населенных пунктах Белинского и Нижнеломовского районов», — уточнил первый зампред областного правительства в ходе встречи с представителями отрасли связи и информационных технологий в понедельник, 18 декабря.

Андрей Кулинцев напомнил, что, в соответствии с решением руководства компании, интернет, предоставляемый в рамках проекта, для жителей стал бесплатным.

«Независимо от того, где живут наши граждане — в областном, в районных центрах или наиболее удаленных населенных пунктах, мы должны стремиться предоставить им по максимуму то же качество жизни с точки зрения и сотовой связи, и интернета, и других услуг», — отметил он.
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