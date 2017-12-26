Пензенские геймеры получат мощное оружие с опцией Warface от «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Пензенские геймеры могут получить мощное оружие для выполнения боевых задач любой сложности и внутриигровую валюту благодаря новой опции от популярного онлайн-шутера Warface , которая стала доступна абонентам «Ростелекома», использующим тарифный план «Игровой».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как сообщает пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», при активации опции есть возможность выбрать пулемет РПД Custom, ПП ХМ8 Compact, дробовик USAS-12 и винтовку MCMillan CS35. Также ежедневно начисляются игровые кредиты, за которые можно приобрести различные предметы, например, ускоритель.

Кроме того, предусмотрены бонусы за стаж — после 90 дней и 180 дней пользования опцией Warface игрок может получить оружие в постоянное пользование. При этом каждые полгода каталог оружия будет обновляться.

Ежемесячная стоимость тарифного плана «Игровой» составляет от 850 рублей в зависимости от региона.

Если абонент одновременно пользуется другими услугами оператора — «Интерактивное ТВ» или домашний телефон, тарифный план «Игровой» будет еще выгоднее.

Как отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина, компания одной из первых предложила специальный тарифный план для геймеров.

«Мы хотим создать полноценное виртуальное игровое пространство, в котором будет все, что нужно онлайн-игроку. «Ростелеком» всегда развивает свои предложения в интересах клиентов, предлагая партнерство самым популярным играм. Теперь у наших клиентов есть возможность получать мощное оружие в игре Warface. Достаточно подключить тарифный план «Игровой» и активировать опцию», — сказала она.

В свою очередь директор по маркетингу и рекламе стратегических проектов Mail.Ru Group Елена Григорян обратил внимание на то, что Warface объединяет миллионы поклонников по всему миру.

«Чтобы сделать их игровой процесс еще интереснее, мы стремимся предлагать геймерам больше приятных бонусов и подарков. Мы рады, что в России нашим партнером стал «Ростелеком». Я уверена, что игроки по достоинству оценят уникальные преимущества новой тарифной опции, которую мы разработали с крупнейшим российским оператором», — прокомментировала она сотрудничество.

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Тарифный план «Игровой» является одним из нишевых предложений «Ростелекома», который стал доступен для подключения в начале 2016 года.

Warface — популярный онлайн-шутер от студии Crytek. Издателем и локализатором русскоязычной версии проекта выступает Mail.Ru Group.

За 5 лет в игре зарегистрировались более 48 млн. человек во всем мире. Игроки Warface выбирают один из четырех доступных классов — Снайпер, Штурмовик, Медик и Инженер — и выполняют боевые миссии..

В январе 2013 года Warface установил рекорд Гиннесса в категории «Наибольшее количество игроков, одновременно находящихся на одном сервере онлайн-шутера».