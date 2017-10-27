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В Пензе «Ростелеком» впервые провел турнир по «World of Tanks»

14:16 | 27.10.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Первый киберспортивный турнир «Танки в городе» по многопользовательской игре «World of Tanks», организатором которого выступила компания «Ростелеком», состоялся в кибер-клубе «New Wave» в Пензе.

В Пензе «Ростелеком» впервые провел турнир по «World of Tanks»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

За звание сильнейших боролись более 40 геймеров, в числе которых были студенты факультета вычислительной техники Пензенского государственного университета.

Единственной девушкой среди них стала студентка Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Зарина Золотова.

Кибертанкисты соревновались в индивидуальных зачетах. В течение 3,5 часов каждый игрок провел по пять боев.

Все желающие могли наблюдать за турниром благодаря видеотрансляции, которая велась в пензенской группе «Ростелекома» в социальной сети «ВКонтакте». Ход соревнований комментировали и оценивали профессиональные эксперты-геймеры.

В перерывах между боями была организована развлекательная программа с конкурсами и викторинами. Кроме того, для болельщиков и участников мероприятия работала стилизованная фотозона.

Победителями турнира стали Павел Баландин, Михаил Красюков и Дмитрий Курденков. Они получили дипломы и специальные призы от «Ростелекома», а остальным участникам были вручены памятные сувениры.

По словам одного из участников турнира Дениса Зинченко, который уже три года играет в «World of Tanks», он с большим удовольствием принял участие в турнире.

«Это отличная площадка для новых знакомств с поклонниками виртуальной игры и возможность в реальном времени побороться за призы, имея абсолютно равные условия для состязания. Спасибо «Ростелекому» за хороший уровень организации. Я обязательно буду ждать следующего турнира», — отметил он.

В свою очередь пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров добавил, что компания как один из лидеров интернет-доступа принимает активное участие в популяризации киберспорта, который официально стал видом спорта в 2016 году.

«Кроме того, мы развиваем продуктовые предложения, ориентированные прежде всего на аудиторию геймеров. Так, подключая тарифный план «Игровой», ярые фанаты «World of Tanks» получают высокоскоростной доступ в интернет, а также целый ряд преимуществ для игры — элитный советский танк восьмого уровня Т-44-100, три эксклюзивных камуфляжа, навык «Боевое братство» и слот в ангаре», — пояснил он.

Фоторепортаж с мероприятия будет размещен в группе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Герой самого яркого образа, которого выберут ее подписчики, получит специальный приз — универсальный «Power Bank» с фонариком и функцией запуска автомобиля.
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