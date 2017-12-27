Более 150 пензенских детей-инвалидов получили дистанционное образование в 2017 году Связь и ИТ

Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. 154 ребенка с инвалидностью в Пензенской области получили доступ к дистанционному образованию в рамках совместной программы «Ростелекома» и губернского лицея-интерната для одаренных детей в 2017 году.

Фото: пресс-служба пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В рамках программы оператор подключает к сети интернет учащихся и педагогов в местах их непосредственного проживания. Дети с инвалидностью используют сетевые сервисы для доступа к информационным ресурсам, электронной почте, аудио- и видеосвязи в процессе индивидуальных и групповых занятий.

В небольших селах и деревнях, где сложно обеспечить подключение к выделенной линии связи, применяются технологии спутникового доступа в интернет.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», такие комплексы установлены у 69 участников проекта.

«Всего с января по декабрь 2017 года к образовательным ресурсам подключены 230 человек: 105 — в Пензе и 125 — в области», — отметили в компании.

Директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов пояснил, что возможность получать качественное дистанционное образование имеет любой особенный ребенок, даже проживающий в самом отдаленном селе.

«За время многолетнего сотрудничества с губернским лицеем была расширена география получателей такого образования и накоплены необходимые компетенции для решения задач любой сложности. Уникальность проекта заключается в том, что интернет-технологии позволяют создать комфортные условия для обучения всем ученикам, независимо от их возможностей здоровья», — уточнил он.

В свою очередь мать одного из учеников центра дистанционного образования Елена Привалова отметила, что ее полностью устраивает такая форма обучения для ребенка, который не имеет возможности на постоянной основе посещать обычную школу.

«Из плюсов — удобные программы преподавания и уникальные знания, накопленные учителями в процессе работы с этой категорией детей. Я очень благодарна педагогам, которые помогли моему сыну не испугаться онлайн-уроков и применять возможности сети интернет во время занятий и внеклассных мероприятий», — сказала она.

Программа «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» реализуется в Пензенской области с 2009 года. Основной целью проекта является создание условий для организации обучения детей с ограниченными возможностями на дому и развитие безбарьерной среды для их адаптации в обществе.