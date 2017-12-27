EN
20:46:27 Среда, 27 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Более 150 пензенских детей-инвалидов получили дистанционное образование в 2017 году

11:00 | 27.12.2017 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. 154 ребенка с инвалидностью в Пензенской области получили доступ к дистанционному образованию в рамках совместной программы «Ростелекома» и губернского лицея-интерната для одаренных детей в 2017 году.

Более 150 пензенских детей-инвалидов получили дистанционное образование в 2017 году

Фото: пресс-служба пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В рамках программы оператор подключает к сети интернет учащихся и педагогов в местах их непосредственного проживания. Дети с инвалидностью используют сетевые сервисы для доступа к информационным ресурсам, электронной почте, аудио- и видеосвязи в процессе индивидуальных и групповых занятий.

В небольших селах и деревнях, где сложно обеспечить подключение к выделенной линии связи, применяются технологии спутникового доступа в интернет.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», такие комплексы установлены у 69 участников проекта.

«Всего с января по декабрь 2017 года к образовательным ресурсам подключены 230 человек: 105 — в Пензе и 125 — в области», — отметили в компании.

Директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов пояснил, что возможность получать качественное дистанционное образование имеет любой особенный ребенок, даже проживающий в самом отдаленном селе.

«За время многолетнего сотрудничества с губернским лицеем была расширена география получателей такого образования и накоплены необходимые компетенции для решения задач любой сложности. Уникальность проекта заключается в том, что интернет-технологии позволяют создать комфортные условия для обучения всем ученикам, независимо от их возможностей здоровья», — уточнил он.

В свою очередь мать одного из учеников центра дистанционного образования Елена Привалова отметила, что ее полностью устраивает такая форма обучения для ребенка, который не имеет возможности на постоянной основе посещать обычную школу.

«Из плюсов — удобные программы преподавания и уникальные знания, накопленные учителями в процессе работы с этой категорией детей. Я очень благодарна педагогам, которые помогли моему сыну не испугаться онлайн-уроков и применять возможности сети интернет во время занятий и внеклассных мероприятий», — сказала она.

Программа «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» реализуется в Пензенской области с 2009 года. Основной целью проекта является создание условий для организации обучения детей с ограниченными возможностями на дому и развитие безбарьерной среды для их адаптации в обществе.
Актуальное
Читайте также
Два реанимобиля поступило в Пензу для перинатального центра Падалкин решил обжаловать штраф за акцию с гробом и венком у здания Минздрава в Пензе
В Пенза в середине 2018 года получит современную офтальмологическую больницу Пензенский министр отметил хорошо поставленную работу по выявлению онкозаболеваний
Сбербанк пересмотрел условия приема денег в счет оплаты питания школьников в Пензе В Пензенской области план по диспансеризации выполнен на 100%
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver