«Ростелеком» продлил акцию по подключению услуги «Умный дом. Видеонаблюдение» Связь и ИТ

Пенза, 19 января 2018. PenzaNews. Пензенские абоненты «Ростелекома» могут начать дистанционно контролировать происходящее дома из любой точки мира с помощью услуги «Умный дом. Видеонаблюдение», при подключение к которой до 31 мая 2018 года действует специальное предложение в рамках акции «Видео за 300 рублей».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«По ее условиям, пензенские абоненты любой услуги оператора — «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» или домашний телефон — могут получить камеру в рассрочку и пользоваться 7-дневным сроком хранения записей всего за 300 рублей в месяц. Также есть возможность приобрести камеру с единоразовой оплатой — за 4 тыс. 990 рублей, и тогда первый год пользования услугой онлайн-наблюдения предоставляется без дополнительной платы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании напомнили, что коробочное решение « Умный дом. Видеонаблюдение » включает в себя цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения.

Абонент может установить и активировать ее самостоятельно. Специальная подготовка для этого не нужна.

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При этом камера работает на сети Wi-Fi любого провайдера, главное условие — скорость передачи данных от 512 Кбит/с.

Услуга особенно актуальная для тех, кто стремится быть в курсе поведения детей или состояния старших членов семьи, контролировать работу няни или ремонтной бригады, наблюдать за домашними питомцами, следить за квартирой во время отпуска или командировки.

Пользователю предлагается интуитивно понятный web-интерфейс, а также бесплатное мобильное приложение.

В личном кабинете абонента можно добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в разных помещениях или даже городах.

Облачная платформа дает возможность хранить в архиве видеозаписи за период от 7 до 30 дней. Также может осуществляться автоматическая запись с камеры при срабатывании датчика движения или перекрытия обзора.