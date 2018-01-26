EN
13:02:24 Пятница, 26 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

«МегаФон» предложил бесплатную подписку на сервисы «Яндекс.Музыка», Zvooq и Boom

12:18 | 26.01.2018 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Пензенские абоненты «МегаФона», использующие тариф «Включайся! Слушай», получат бесплатную подписку на 90 дней при первом подключении сервисов «Яндекс.Музыка», Zvooq и Boom в период по 28 февраля 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон».

«МегаФон» предложил бесплатную подписку на сервисы «Яндекс.Музыка», Zvooq и Boom

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Подписка открывает различные возможности — слушать неограниченное количество треков без рекламы, получать рекомендации, а также загружать песни в смартфоны», — напомнили в компании.

В пресс-службе отметили, что за месяц после запуска проекта «МегаФон.Музыка» общий музыкальный трафик составил 51 ТБайт.

«Если считать, что одна песня в хорошем качестве «весит» 8 МБ, то общее число прослушанных треков составило около 6,7 млн., или более 445 тыс. часов музыки. Например, трек «Упали в любовь и ударились в танцы» Monatik можно было прослушать 6 млн. 651 тыс. 414 раз», — сказали в отделении «МегаФона».

В компании добавили, что у абонентов Поволжья, в том числе Пензенской области, наиболее популярными сервисами оказались Boom и Zvooq, а в Москве и Подмосковье пользователи предпочитают «Яндекс.Музыку».

Читайте также

«МегаФон» предложил безлимитный трафик на сервисы «Яндекс.Музыка», Boom и Zvooq

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», новая дополнительная услуга «МегаФон.Музыка» позволяет получить доступ к сервисам «Яндекс.Музыка», Boom и Zvooq на одной витрине. Она дает возможность сравнить и выбрать приложения, чтобы слушать популярные треки, не платя за трафик.

При запуске услуги были учтены данные исследования, проведенного весной 2017 года, когда «МегаФон» при помощи Big Data проанализировал предпочтения 2 млн. пользователей и выявил шесть поведенческих моделей. В частности, аналитики пришли к выводу, что любители слушать музыку меньше говорят по телефону, чем активные пользователи соцсетей, поэтому в новой линейке были предусмотрены продукты для разных категорий абонентов.
Актуальное
Читайте также
На координатора штаба Навального в Пензе вновь составили протокол В Пензе ночью иномарка сбила подростка
Мобильный интернет от «МегаФона» оказался самым быстрым в России по данным Speedtest Выдано разрешение на проведение реставрационных работ в пензенских «Тарханах»
Пензенцы могут принять участие в фотоконкурсе «Экология — безопасность — жизнь» Министр сельского хозяйства Башкирии оценит пензенский опыт развития кооперативов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама