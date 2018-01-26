«МегаФон» предложил бесплатную подписку на сервисы «Яндекс.Музыка», Zvooq и Boom Связь и ИТ

Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Пензенские абоненты «МегаФона», использующие тариф «Включайся! Слушай», получат бесплатную подписку на 90 дней при первом подключении сервисов «Яндекс.Музыка», Zvooq и Boom в период по 28 февраля 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон».

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«Подписка открывает различные возможности — слушать неограниченное количество треков без рекламы, получать рекомендации, а также загружать песни в смартфоны», — напомнили в компании.

В пресс-службе отметили, что за месяц после запуска проекта « МегаФон.Музыка » общий музыкальный трафик составил 51 ТБайт.

«Если считать, что одна песня в хорошем качестве «весит» 8 МБ, то общее число прослушанных треков составило около 6,7 млн., или более 445 тыс. часов музыки. Например, трек «Упали в любовь и ударились в танцы» Monatik можно было прослушать 6 млн. 651 тыс. 414 раз», — сказали в отделении «МегаФона».

В компании добавили, что у абонентов Поволжья, в том числе Пензенской области, наиболее популярными сервисами оказались Boom и Zvooq, а в Москве и Подмосковье пользователи предпочитают «Яндекс.Музыку».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», новая дополнительная услуга «МегаФон.Музыка» позволяет получить доступ к сервисам «Яндекс.Музыка», Boom и Zvooq на одной витрине. Она дает возможность сравнить и выбрать приложения, чтобы слушать популярные треки, не платя за трафик.

При запуске услуги были учтены данные исследования, проведенного весной 2017 года, когда «МегаФон» при помощи Big Data проанализировал предпочтения 2 млн. пользователей и выявил шесть поведенческих моделей. В частности, аналитики пришли к выводу, что любители слушать музыку меньше говорят по телефону, чем активные пользователи соцсетей, поэтому в новой линейке были предусмотрены продукты для разных категорий абонентов.