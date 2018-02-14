EN
15:02:18 Среда, 14 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

«Ростелеком» смонтировал около 50% систем видеонаблюдения за выборами в Пензенской области

11:11 | 14.02.2018 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Компания «Ростелеком» смонтировала около половины систем видеонаблюдения на избирательных участках и в помещениях территориальных избирательных комиссий в Пензенской области для выборов президента России 18 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского филиала компании.

«Ростелеком» смонтировал около 50% систем видеонаблюдения за выборами в Пензенской области

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Всего в рамках проекта компания установит по всей стране более 40 тыс. комплектов оборудования, 406 из которых будут находиться в Пензенской области.

Видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет осуществляться по принципиально новой технологии — вместо объемных программно-аппаратных комплексов «Ростелеком» устанавливает в местах голосования и подсчета голосов компактные IP-камеры. Для подключения оборудования к интернету не требуется компьютер или другие внешние устройства передачи информации. Сведения будут передаваться по защищенным каналам связи компании в центры обработки данных (ЦОД), расположенные в различных регионах страны.

Проект будет реализован на территории всех 85 субъектов РФ в помещениях более чем 40 тыс. участковых и территориальных избирательных комиссий.

Для сотрудников Центральной избирательной комиссии и региональных избирательных комиссий «Ростелеком» создаст специальный служебный портал, который позволит отслеживать процесс настройки средств видеонаблюдения и гарантированно обеспечит доступ к трансляциям в период выборов.

Для решения этой задачи оператор задействует собственную защищенную сеть передачи данных, семь (ЦОД) — в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Компания развернет ситуационные центры в каждом филиале и выделит номер в формате 8 800 для поддержки пользователей портала.

Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие — на отдельном портале будет транслироваться видео в режиме реального времени. При этом пользователям будет доступен выбор интересующего его избирательного участка или камеры.

Вице-президент «Ростелекома» Артемий Прокопенко отметил, что организация видеонаблюдения за выборами президента стала одним из самых масштабных проектов оператора, в котором участвуют практически все сотрудники компании.

«Каждый из нас осознает ответственность как за качественную подготовку к выборам, так и за участие в них. Техническое решение, реализуемое ПАО «Ростелеком», сделает видеонаблюдение за выборами удобным и доступным для всех — от обычных граждан до наблюдателей», — пояснил он.

В 2012 году «Ростелеком» впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов президента РФ. За процедурой голосования 4 марта 2012 года на специализированном портале наблюдали 3,5 млн. человек, которые просмотрели 7,9 млн. трансляций.

Всего в ходе выборов 4 марта и подсчета голосов с помощью системы видеонаблюдения было записано более 2,6 Пбайт видеоинформации.
Актуальное
Читайте также
В Пензе грузовик и «ВАЗ» не поделили дорогу вблизи стройки «Рисана» В Пензенской области готовят проекты повышения квалификации учителей-предметников
Олимпиада «Демографический портрет России и Пензенской области» пройдет в марте Сделан первый шаг по обеспечению пензенских школ высокоскоростным интернетом — министр
Председатель Всероссийского педсобрания отметила работу пензенского отделения Мэр Пензы призвал коллективы предприятий присоединиться к работам по благоустройству
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама