«Ростелеком» смонтировал около 50% систем видеонаблюдения за выборами в Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Компания «Ростелеком» смонтировала около половины систем видеонаблюдения на избирательных участках и в помещениях территориальных избирательных комиссий в Пензенской области для выборов президента России 18 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского филиала компании.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Всего в рамках проекта компания установит по всей стране более 40 тыс. комплектов оборудования, 406 из которых будут находиться в Пензенской области.

Видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет осуществляться по принципиально новой технологии — вместо объемных программно-аппаратных комплексов «Ростелеком» устанавливает в местах голосования и подсчета голосов компактные IP-камеры. Для подключения оборудования к интернету не требуется компьютер или другие внешние устройства передачи информации. Сведения будут передаваться по защищенным каналам связи компании в центры обработки данных (ЦОД), расположенные в различных регионах страны.

Проект будет реализован на территории всех 85 субъектов РФ в помещениях более чем 40 тыс. участковых и территориальных избирательных комиссий.

Для сотрудников Центральной избирательной комиссии и региональных избирательных комиссий «Ростелеком» создаст специальный служебный портал, который позволит отслеживать процесс настройки средств видеонаблюдения и гарантированно обеспечит доступ к трансляциям в период выборов.

Для решения этой задачи оператор задействует собственную защищенную сеть передачи данных, семь (ЦОД) — в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Компания развернет ситуационные центры в каждом филиале и выделит номер в формате 8 800 для поддержки пользователей портала.

Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие — на отдельном портале будет транслироваться видео в режиме реального времени. При этом пользователям будет доступен выбор интересующего его избирательного участка или камеры.

Вице-президент «Ростелекома» Артемий Прокопенко отметил, что организация видеонаблюдения за выборами президента стала одним из самых масштабных проектов оператора, в котором участвуют практически все сотрудники компании.

«Каждый из нас осознает ответственность как за качественную подготовку к выборам, так и за участие в них. Техническое решение, реализуемое ПАО «Ростелеком», сделает видеонаблюдение за выборами удобным и доступным для всех — от обычных граждан до наблюдателей», — пояснил он.

В 2012 году «Ростелеком» впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов президента РФ. За процедурой голосования 4 марта 2012 года на специализированном портале наблюдали 3,5 млн. человек, которые просмотрели 7,9 млн. трансляций.

Всего в ходе выборов 4 марта и подсчета голосов с помощью системы видеонаблюдения было записано более 2,6 Пбайт видеоинформации.