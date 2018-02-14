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Сделан первый шаг по обеспечению пензенских школ высокоскоростным интернетом — министр

13:26 | 14.02.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Первый шаг по обеспечению каждой школы высокоскоростным интернетом сделан в Пензенской области. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

Сделан первый шаг по обеспечению пензенских школ высокоскоростным интернетом — министр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вы, наверное, слышали, что сейчас общие торги в районах проходят по закупке интернета для системы образования и контента. Для чего это, когда каждая школа могла бы сама закупить? Это для того, чтобы инвестор пришел и протянул высокоскоростной интернет, оптоволокно до каждого населенного пункта», — сказал он в ходе конференции «Всероссийское педагогическое собрание как действенный институт гражданского общества» в Пензенском казачьем институте технологий в среду, 14 февраля.

По словам министра, в этом случае в перспективе современные технологии придут в каждую школу.

Александр Воронков отметил, что «если ждать по 20 минут, когда загрузится страница», не удастся выполнить никакие федеральные установки, в том числе по внедрению электронного дневника и журнала.

Министр особо подчеркнул, что каждый учитель должен иметь современное рабочее место.
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