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Основатель «SEO-прорыва» считает, что детальный аудит сайта нужен не всем

15:54 | 20.02.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Детальный аудит сайта не всегда является обязательным условием для успешного продвижения бизнеса в интернете. Такое мнение высказал основатель сервиса «SEO-прорыв» Алексей Трудов в ходе второй межрегиональной конференции «Продвижение без пафоса» в пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 20 февраля.

Основатель «SEO-прорыва» считает, что детальный аудит сайта нужен не всем

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если ваш бизнес в стадии роста, вы нашли новую нишу, которая еще пуста, которая малоконкурентна, в которой высокая маржа, просто работаем в ней. Не направляем внимание на точечную детальную аналитику, не пытаемся из этих цифр вытащить святой Грааль — просто работаем над масштабированием», — сказал он.

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Эксперт пояснил, что вплотную заниматься аналитикой необходимо тогда, когда маржинальность начинает уменьшаться и требуется найти новые пути привлечения клиентов.

«Конечно, если есть ресурсы, то можно делать все и сразу», — отметил Алексей Трудов, добавив, что, как правило, малый и средний бизнес развивается в условиях жесткой экономии.

Спикер также обратил внимание на то, что большую роль играет репутация компании.

«Если у вас сформированный бренд, вас знают, вас помнят, то работать вам легче по любому рекламному каналу. Если этого нет, нужно «заливать» недостачу деньгами, скорее всего», — отметил Алексей Трудов.
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