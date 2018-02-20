Основатель «SEO-прорыва» считает, что детальный аудит сайта нужен не всем
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Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Детальный аудит сайта не всегда является обязательным условием для успешного продвижения бизнеса в интернете. Такое мнение высказал основатель сервиса «SEO-прорыв» Алексей Трудов в ходе второй межрегиональной конференции «Продвижение без пафоса» в пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 20 февраля.
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«Если ваш бизнес в стадии роста, вы нашли новую нишу, которая еще пуста, которая малоконкурентна, в которой высокая маржа, просто работаем в ней. Не направляем внимание на точечную детальную аналитику, не пытаемся из этих цифр вытащить святой Грааль — просто работаем над масштабированием», — сказал он.
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Эксперт пояснил, что вплотную заниматься аналитикой необходимо тогда, когда маржинальность начинает уменьшаться и требуется найти новые пути привлечения клиентов.
«Конечно, если есть ресурсы, то можно делать все и сразу», — отметил Алексей Трудов, добавив, что, как правило, малый и средний бизнес развивается в условиях жесткой экономии.
Спикер также обратил внимание на то, что большую роль играет репутация компании.
«Если у вас сформированный бренд, вас знают, вас помнят, то работать вам легче по любому рекламному каналу. Если этого нет, нужно «заливать» недостачу деньгами, скорее всего», — отметил Алексей Трудов.