Работоспособность сайта мэрии Пензы восстановят в ближайшее время — пресс-служба Связь и ИТ

Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Работоспособность официального сайта администрации Пензы, который недоступен пользователям на протяжении нескольких часов, планируется восстановить в ближайшее время. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил представитель пресс-службы мэрии.

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Он пояснил, что причиной нарушения функционирования интернет-ресурса стали проблемы с сервером, решением которых сейчас занимаются технические специалисты.

Какое время может потребоваться для восстановления работоспособности сайта, в мэрии не уточнили.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», текущая версия сайта администрации Пензы была запущена 30 сентября 2016 года.

Тогда интернет-ресурс претерпел значительные изменения, начиная со структуры и заканчивая дизайном.

Последняя версия сайта мэрии Пензы была разработана веб-студией «Пенза-Онлайн». Она же в ноябре 2017 года полностью обновила портал правительства Пензенской области, а в марте 2018-го — сайт «Туризм и отдых в Пензенской области».

