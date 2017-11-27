Обновлен портал правительства Пензенской области Политика

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Новая версия официального портала правительства Пензенской области стала доступна пользователям в понедельник, 27 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

Согласно сведениям, указанным на интернет-ресурсе, он разработан веб-студией «Пенза-Онлайн», которая в 2016 году полностью обновила сайт мэрии Пензы.

Цветовая гамма нового портала регионального правительства в целом напоминает прежнюю версию, запущенную в июле 2014 года.

Фото: Pnzreg.ru

В то же время структура интернет-ресурса претерпела значительные изменения.

Теперь вверху главной страницы размещены названия рубрик «Губернатор», «Власть», «Новости», «Пензенская область для всех», «Афиша», «Отрасли», «Проектный офис» и «Открытое правительство».

Фото: Pnzreg.ru

При наведении на некоторые из них появляется дополнительное меню. При этом выбор одного из его пунктов является обязательным.

Так, при активации пункта меню «Новости» ничего не происходит — от пользователя требуется выбрать, какую именно информацию из этого раздела он хочет прочесть — «Все новости», «Культура», «Спорт», «Общество», «ЖКХ», «Анонсы», «ПФО» и «От первого лица».

Фото: Pnzreg.ru

Еще одно нововведение — теги к информационным сообщениям.

Например, в разделе «Все новости» на данный момент опубликовано 57 сообщений с тегом «Иван Белозерцев», 39 имеют тег «губернатор Пензенской области», 26 — «губернатор».

Фото: Pnzreg.ru

В одном из разделов рубрики «Власть» разработчики сайта попытались наглядно представить, какие направления курируют губернатор, вице-губернатор, председатель правительства, а также девять его заместителей.

Самый внушительный список у первого зампреда правительства – руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисы Рябихиной.

Фото: Pnzreg.ru

В ее ведении находятся шесть управлений — по обеспечению деятельности губернатора, экономического планирования и финансового обеспечения, государственной службы и кадров, правовое, по контролю за исполнением управленческих решений, по работе с обращениями граждан и организациями, а также отдел делопроизводства, пресс-служба главы региона, отдел специальной документальной связи и первый отдел.

Названия некоторых подразделений оформлены в виде ссылок, однако пока они ведут на главную страницу сайта. Получить дополнительную информацию об их работе нельзя.

Если в прежней версии сайта при нажатии на фамилии некоторых чиновников можно было ознакомиться с их биографиями, в этом разделе они не представлены.

Узнать о трудовом пути членов правительства Пензенской области можно в другом разделе — «Органы власти».

Фото: Pnzreg.ru

Новой рубрикой на сайте является «Афиша». Пока на соответствующей странице размещена информация о четырех предстоящих событиях, три из которых состоятся в областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

Фото: Pnzreg.ru

Кроме того, обновленный портал дает возможность перейти на сайт госуслуг и МФЦ.

Вместе с тем некоторый функционал, который был у прежней версии интернет-ресурса, теперь недоступен.

Если раньше на главной странице сайта правительства Пензенской области отображались последние новости министерств и ведомств, а также была предусмотрена возможность ознакомиться с информацией из районов, теперь такой функции нет.

Помимо этого, в дополнение к версии портала на русском языке осталась только англоязычная, в то время как раньше перевод главных новостей о событиях в Пензенской области осуществлялся еще на немецкий язык.

Фото: Pnzreg.ru

При этом отдельного блока экономических новостей, которые в первую очередь могут интересовать зарубежных партнеров, нет, а некоторые рубрики пока пусты. Однако иностранцы уже сейчас могут узнать об отдельных культурных событиях в регионе.

Фото: Pnzreg.ru

Комментируя запуск новой версии сайта, губернатор Иван Белозерцев высоко оценил проведенную работу.

«Она еще продолжается. В связи с этим поручение министрам — ускорить наполнение разделов, которые касаются ваших ведомств», — цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.