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Запущена новая версия сайта «Туризм и отдых в Пензенской области»

18:59 | 06.03.2018 | Общество

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Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Новая версия сайта «Туризм и отдых в Пензенской области» создана по заказу регионального Минкульта.

Запущена новая версия сайта «Туризм и отдых в Пензенской области»

Фото: Welcome2penza.ru

«Это совершенно новая информационная платформа, нацеленная объединить организации туристской отрасли, учреждения культуры, органы государственной и муниципальной власти», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства области.

Теперь на главной странице интернет-ресурса представлены пункты меню «О регионе», «Для туристов», «Путеводитель», «Видео», «Маршруты и экскурсии», «Проживание и питание», «Все события», «Гостевая книга» и «Контакты».

Так, в разделе «Путеводитель» туристам предлагается выбрать, что именно они хотят посетить. В частности, здесь представлены сведения о музеях, театрах и базах отдыха.

Фото: Welcome2penza.ru

Страница каждого объекта содержит контактную информацию и описание, которое показывается в отдельном окне с полосой прокрутки. При этом тут же узнать о предстоящих мероприятиях и способах проезда до места не получится — такие данные находятся в других разделах.

Один из них — «Все события» — объединяет «Календарь событий» и «Афишу мероприятий», причем понять разницу интуитивно, не ознакомившись с содержанием, пользователь не может.

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В разделе «Маршруты и экскурсии» на данный момент представлено пять вариантов путешествий. Для большинства из них приводится лишь описание самого места, куда предлагается поехать туристу, и нет данных о том, что конкретно включает в себя экскурсия и сколько она стоит.

Предполагается, что в перспективе будут созданы версии сайта на английском и китайском языках — пока соответствующие пункты меню не функционируют.

Согласно сведениям, указанным на интернет-ресурсе, он разработан веб-студией «Пенза-Онлайн», которая в 2016 году полностью обновила сайт мэрии Пензы, а в 2017 году — облправительства.
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