В Пензе состоится олимпиада для студентов-программистов Связь и ИТ

Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Студенческая олимпиада по программированию «Software Engineering Cup – 2018» состоится в Пензенском государственном университете в воскресенье, 29 апреля.

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По словам члена оргкомитета мероприятия, директора ООО «Открытые решения» Ивана Кулькова, целью является поддержка студентов региональных колледжей и вузов, обучающихся по направлениям IT-подготовки и показывающих высокие результаты в освоении знаний и их практическом применении.

«Олимпиада рассчитана на индивидуальные соревнования по языкам программирования С++, С#, Delphi, Java и Python. Они массово используются в практике разработки современных программных продуктов», — сказал он.

Регистрация открыта на сайте олимпиады.

Победителя интеллектуального конкурса наградят аппаратным кошельком для криптовалют. Участник, занявший второе место, получит очки виртуальной реальности. За третье место в качестве приза предусмотрена 3D-камера.

В 9.00 в аудитории №202В корпуса №7 ПГУ состоится организационное собрание для участников, после которого в 10.00 начнется основной тур.

Организаторами мероприятия являются ПГУ и компания «Открытые решения». Партнером выступило ООО «Центр кластерного развития».