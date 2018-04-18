В Пензе состоится олимпиада для студентов-программистов

По словам члена оргкомитета мероприятия, директора ООО «Открытые решения» Ивана Кулькова, целью является поддержка студентов региональных колледжей и вузов, обучающихся по направлениям IT-подготовки и показывающих высокие результаты в освоении знаний и их практическом применении.
«Олимпиада рассчитана на индивидуальные соревнования по языкам программирования С++, С#, Delphi, Java и Python. Они массово используются в практике разработки современных программных продуктов», — сказал он.
Победителя интеллектуального конкурса наградят аппаратным кошельком для криптовалют. Участник, занявший второе место, получит очки виртуальной реальности. За третье место в качестве приза предусмотрена 3D-камера.
В 9.00 в аудитории №202В корпуса №7 ПГУ состоится организационное собрание для участников, после которого в 10.00 начнется основной тур.
Организаторами мероприятия являются ПГУ и компания «Открытые решения». Партнером выступило ООО «Центр кластерного развития».
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