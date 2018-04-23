Пользователи карты «МегаФона» получат дополнительную выгоду Связь и ИТ

Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Пользователи банковской карты «МегаФона», в том числе проживающие в Пензенской области, получат дополнительную выгоду при оплате товаров и услуг через бесконтактные системы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay в период по 16 мая 2018 года.

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«Виртуальная карта «МегаФона», привязанная к счету мобильного телефона — это, во-первых, очень удобно. Ее можно выпустить онлайн всего за несколько минут и оплачивать товары и услуги в интернете без комиссий и переплат. Во-вторых, это еще и очень выгодно. Годовое обслуживание карты предоставляется бесплатно, а, совершая покупки через системы бесконтактной оплаты Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, можно получить кэшбэк в размере до 30%», — отметил директор по финансовым услугам компании «МегаЛабс» Евгений Иевлев.

По условиям акции, кэшбэк за каждую третью покупку от 1 тыс. рублей составит для Apple Pay 30%, для Samsung Pay или Google Pay — 20%. При этом максимальный кэшбэк за период действия специального предложения не должен превышать 1 тыс. рублей. Подробную информацию можно найти в разделе « Тарифы и условия ».

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Ранее «МегаФон» предоставил абонентам возможность совершать оплаты при помощи счета мобильного телефона, но через пластиковую карту. Она была презентована в августе 2016 года. Получить ее можно в любом салоне «МегаФона». Эмиссию карт осуществляет ООО «Банк Раунд» на базе собственной инфраструктуры, разработанной специально для реализации данного проекта.

Согласно официальным данным, на конец 2017 года число выданных пластиковых карт «МегаФона» превысило 1,2 млн. штук. Основные расходы по ним: на связь — 33%, а также покупки в супермаркетах — 25%. В некоторых регионах в топ-затрат попали финансовые услуги.

По сведениям компании «МегаФон», размер одной транзакции составляет в среднем 800 рублей. Среди пользователей карты 60% мужчин и 40% женщин.

Благодаря партнерству оператора и Mastercard абоненты получили возможность привязать счет своего мобильного телефона к виртуальной карте и оплачивать покупки смартфоном с помощью Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay или совершать их онлайн. Сделать это можно через приложение «МегаФон.Банк». Из тех, кто пользуется технологией бесконтактных платежей с карты, 87% предпочитают Apple Pay, при этом владельцы Apple в среднем тратят больше на одну покупку.