«МегаФон» объявил акцию «Дачный сезон на миллион» Связь и ИТ

Пенза, 14 июня 2018. PenzaNews. «МегаФон» до 31 июля объявил для своих абонентов, в том числе проживающих в Пензенской области, акцию «Дачный сезон на миллион», в которой можно выиграть 1 млн. рублей и получить другие призы для работы и отдыха.

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Для участия в ней необходимо быть абонентом «МегаФона», получить пластиковую банковскую карту компании в любом салоне связи или выпустить виртуальную в приложении «МегаФон.Банк» или личном кабинете, после чего зарегистрироваться на сайте и выбрать одну из категорий: «Отдыхающие» или «Работающие».

Победит та команда, чьи суммарные траты за время проведения акции превысят расходы соперников.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании, по 1 млн. рублей, получат те, кто потратит больше всех: в команде победителей таких участников будет трое, а среди проигравших — один.

Также в «Дачном противостоянии» будут разыграны аккумуляторные газонокосилки, пила, триммер, кресло-качалку, угольный гриль.

Команду «Работающих» возглавляет известный певец Сергей Жуков, а на стороне «Отдыхающих» — популярный Instagram-блогер Евгения Искандарова.

В компании отметили, что на конец 2017 года число выданных пластиковых карт «МегаФона» составило более 1,2 млн.

«Основные расходы по пластиковым картам «МегаФона»: на связь — 33% , а также покупки в супермаркетах — 25%, в некоторых регионах в топ затрат попали и финансовые услуги. Размер одной транзакции на покупку или оплату товаров и услуг составляет в среднем 800 рублей. Среди пользователей карты «МегаФона» больше мужчин — 60%», — добавили в пресс-службе.

Директор по финансовым услугам компании «МегаЛабс» Евгений Иевлев отметил, что банковская карта «МегаФона» дает возможность не только принимать участие в акции, но и предоставляет ряд преимуществ для своих клиентов.

«Это бесплатное годовое обслуживание, 8% годовых на остаток, возможность получать кэшбэк мегабайтами — за каждые 100 рублей, потраченные по карте, наш абонент получает 10 мегабайт интернет трафика», — отметил он.