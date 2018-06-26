Пензенские школьники стали призерами всероссийской робототехнической олимпиады Связь и ИТ

Татарстан, 26 июня 2018. PenzaNews. Пензенские школьники Александр Аляев и Даниил Дьячков заняли третье место в номинации «Роботы для устойчивого развития» старшей возрастной группы категории «Творческая» на всероссийской робототехнической олимпиаде в Татарстане.

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В финале соревнований, которые состоялись в Университете Иннополис, приняли участие 500 детей из 50 регионов РФ.

Они боролись за победу в 14 категориях, 11 из которых постоянные — «Творческая» и «Основная» в младшей, средней и старшей возрастных группах, «Футбол роботов», «Продвинутая», «Водные», «Автотранспортные» и «Летательные интеллектуальные робототехнические системы». «Проекты ИРС», «Манипуляционные» и «Мобильные робототехнические системы» стали новыми направлениями олимпиады.

В 2018 году общая тема звучала как «Еда имеет значение» («Food matters»). Она связана с развитием ресурсосберегающего земледелия, улучшением качества питания, обеспечением продовольственной безопасности и устранением голода.

Победители, призеры и робототехники, которых отметили судьи, в августе приедут в российский IT-вуз на федеральные учебно-тренировочные сборы.

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По итогам сборов Иннополис сформирует сборную России, которая в ноябре отправится на всемирную робототехническую олимпиаду в Таиланд, сообщает пресс-служба университета.

Всероссийская робототехническая олимпиада прошла на площадке Университета Иннополис в четвертый раз. С 2014 года российский IT-вуз является национальным оператором этого мероприятия и организатором российского этапа соревнований.

В 2017 году на международных состязаниях в Коста-Рике сборная России заняла абсолютное первое место, завоевав пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

На российском этапе олимпиады в 2017 году пензенец Даниил Дьячков уже был отмечен в категории «Творческая» за лучшее исследование по теме проекта.