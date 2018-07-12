«Ростелеком» перевел на оптику пензенский дом ветеранов Связь и ИТ

Пенза, 12 июля 2018. PenzaNews. «Ростелеком» подключил к волоконно-оптической линии связи дом ветеранов на улице Собинова в Пензе, благодаря чему администрация учреждения и пожилые люди получили доступ к современным цифровым телеком-сервисам.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как сообщает пресс-служба компании, необходимость в замене медного кабеля на оптический назрела давно — пенсионеры хотели смотреть цифровое телевидение в своих комнатах, но для этого нужен был скоростной интернет.

Кроме того, с появлением оптики появилась возможность установить видеонаблюдение.

Первой «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» подключила пенсионерка Нина Черкасова.

По ее словам, в интернете она читает региональные новости, а по «Интерактивному ТВ» смотрит любимые сериалы и передачи.

«Когда я подключила услуги связи у себя в комнате, думала, что буду проводить больше времени у телевизора. На самом деле мой режим дня абсолютно не изменился. «Управление просмотром» позволяет мне смотреть авторские передачи на каналах «Культура» и «Россия» в любое удобное время. Я просто ставлю трансляцию на паузу и ухожу на обед или прогулку», — пояснила Нина Черкасова.

Директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов отметил востребованность современных сервисов у пенсионеров.

«Интернету покорны все возрасты. Старшее поколение активно осваивает компьютер и цифровые сервисы. Приятно осознавать, что услуги «Ростелекома» помогают пенсионерам дома ветеранов быть в курсе региональных событий, искать в сети полезную информацию, с комфортом проводить время», — добавил он.