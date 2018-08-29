«МегаФон» сделал для абонентов доступным безлимитный интернет на высокой скорости Связь и ИТ

Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Безлимитный интернет на максимально возможной скорости стал доступен абонентам «МегаФона», в том числе проживающим в Пензенской области, на тарифах линейки «Включайся!» Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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«Добавляя в тарифы «Включайся!» безлимитный интернет, мы хотим дать возможность клиентам попробовать популярные интернет-сервисы на высоких скоростях. Напомним, что, по данным Speedtest компании Ookla, самый быстрый мобильный интернет в России — у «МегаФона». Было проанализировано более 7,9 млн. замеров, которые делали обычные пользователи во всех сетях операторов, и «МегаФон» показал самые высокие скорости», — прокомментировал коммерческий директор компании «МегаФон» Влад Вольфсон.

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В пресс-службе оператора пояснили, что новые возможности предоставлены абонентам на тарифах «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри», «Включайся! Смотри+» и «Включайся! Премиум», а также «Включайся! Слушай» в некоторых регионах.

«Действующим клиентам в личном кабинете нужно подключить опцию бесплатно самостоятельно. У новых абонентов безлимитный интернет уже будет внутри тарифов», — пояснили в «МегаФоне».

В компании добавили, что лидерство оператора по скорости интернета на обширной территории стало следствием правильного использования ресурсов — полосы частот и большого числа базовых станций.

«По данным Роскомнадзора, за первое полугодие 2018 года у «МегаФона» общее число базовых станций превысило 209 тыс., что существенно больше, чем у других операторов», — уточнили в пресс-службе.