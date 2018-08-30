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В Пензе объявлен новый набор в «Яндекс.Лицей»

12:38 | 30.08.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Новый набор учащихся объявлен в Пензе в «Яндекс.Лицей», в рамках которого желающие научиться программировать школьники смогут бесплатно посещать курсы под руководством опытных педагогов.

В Пензе объявлен новый набор в «Яндекс.Лицей»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Все желающим предлагается до 9 сентября заполнить анкету на сайте проекта и пройти онлайн-тестирование. Школьники, показавшие лучшие результаты, будут приглашены на собеседование.

По словам директора «Яндекс-Лицея» Марины Сусловой, подростки будут учиться промышленному программированию — начиная с простых программ и заканчивая сложными групповыми проектами.

Пенза является одним из четырех городов, в которых начал работать «Яндекс.Лицей». Весной 2018 года здесь состоялся первый выпуск — обучение успешно завершили 27 человек.

«Яндекс.Лицей» сотрудничает с лицеем современных технологий управления №2, школой №64 и УМЦ высоких технологий.

Всего проект реализуется на 131 площадке почти в половине регионов России, а также в Казахстане.

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